Ракету-носитель Atlas V с метеорологическим спутником запустили с космодрома во Флориде

С космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида в четверг стартовала ракета-носитель Atlas V, принадлежащая компании United Launch Alliance, которая выведет на орбиту новый метеорологический спутник США GOES-S.

Об этом сообщает агентство NASA, которое ведет трансляцию запуска ракеты-носителя. Отмечается, что первая ступень ракеты-носителя, которая спустя три минуты после старта отделилась в штатном режиме, была оснащена ракетным двигателем РД-180 российского производства.

Также сообщается, что новейший спутник GOES-S, произведенный компанией Lockheed Martin, будет введен в созвездие спутников Земли и предназначен для того, чтобы следить за атмосферными явлениями на Западном полушарии нашей планеты.