Регион без депутата. Жители Брянщины оказались брошены Борисом Пайкиным на произвол судьбы

Показать меню
Актуально
Володин впервые прокомментировал обвинения Слуцкого в домогательствах - 19:59 Володин впервые прокомментировал обвинения Слуцкого в домогательствах Путин обсудил с главой Австрии Сирию и санкции - 19:59 Путин обсудил с главой Австрии Сирию и санкции При взрыве в многоквартирном доме в Таганроге погиб пенсионер - 19:59 При взрыве в многоквартирном доме в Таганроге погиб пенсионер МОК объяснил восстановление полномочий ОКР - 20:00 МОК объяснил восстановление полномочий ОКР СК оценил ущерб от свалки «Кучино» в 2 млрд рублей - 20:00 СК оценил ущерб от свалки «Кучино» в 2 млрд рублей В чем встречать весну: 10 лучших пар кроссовок на каждый день? - 20:00 В чем встречать весну: 10 лучших пар кроссовок на каждый день? Правительство планирует повысить стоимость акцизных марок - 20:00 Правительство планирует повысить стоимость акцизных марок Львовская опера уволила солиста, подозреваемого в поддержке сепаратистов - 20:07 Львовская опера уволила солиста, подозреваемого в поддержке сепаратистов На Кубани экипажи смешанного авиационного полка уничтожили наземные объекты и - 20:14 На Кубани экипажи смешанного авиационного полка уничтожили наземные объекты и бронетехнику условного противника Родительская суббота у православных наступит 3 марта, на второй неделе Великого - 20:22 Родительская суббота у православных наступит 3 марта, на второй неделе Великого поста Футболист "Динамо" Соу: прежде не приходилось играть в такой холод - 20:28 Футболист В Роскомнадзоре и ЦИК прокомментировали конфликт Жириновского и Собчак - 20:35 В Роскомнадзоре и ЦИК прокомментировали конфликт Жириновского и Собчак Частный самолет после аварии заблокировал взлетную полосу аэропорта Казани - 20:35 Частный самолет после аварии заблокировал взлетную полосу аэропорта Казани Собчак облила Жириновского на дебатах у Соловьева - 20:36 Собчак облила Жириновского на дебатах у Соловьева «Мечтательный бред», — в Крыму ответили на слова Порошенко о возвращении - 21:07 «Мечтательный бред», — в Крыму ответили на слова Порошенко о возвращении полуострова Сирия последние новости. Авиация бомбит «Нусру» в Идлибе, радикалы пытаются - 21:14 Сирия последние новости. Авиация бомбит «Нусру» в Идлибе, радикалы пытаются сорвать эвакуацию в Дамаске Причиной взрыва в Таганроге могло стать неосторожное обращение с боеприпасом - 21:41 Причиной взрыва в Таганроге могло стать неосторожное обращение с боеприпасом
» » Регион без депутата. Жители Брянщины оказались брошены Борисом Пайкиным на произвол судьбы

Регион без депутата. Жители Брянщины оказались брошены Борисом Пайкиным на произвол судьбы


Добавлено: 02 мар 2018 в 15:21, Категория: Политика
Регион без депутата. Жители Брянщины оказались брошены Борисом Пайкиным на произвол судьбы

Спустя почти полгода после избрания бизнесмена Бориса Пайкина депутатом Госдумы от брянского региона в средствах массовой информации продолжают «всплывать» факты, характеризующие его как отнюдь не самого эффективного народного избранника. Так, представитель брянского отделения партии КПРФ Александр Куприянов в недавнем интервью заявил, что регион не получил от депутата Пайкина «ничего, кроме обещаний и несбывшихся надежд».
 
В число наиболее громких заявлений Пайкина входили намерения возродить брянский футбольный клуб «Динамо». В ходе своей предвыборной кампании бизнесмен обещал клубу спонсорскую поддержку, но позднее от своих слов отказался, сославшись на то, что денег не хватает даже на содержание его «родного» клуба, «Тосно». Футболисты там не получают зарплату с ноября 2017 года, в связи с чем 3 февраля они отказались участвовать в товарищеском матче против курской команды «Авангард».
 
С брянским «Динамо» ситуация обстоит не лучшим образом. При наличии должного уровня поддержки он мог бы стать весьма перспективным, но, оставшись брошенным на произвол судьбы, напротив – теряет одного воспитанника за другим. Разочарованные жители Брянщины теперь относятся к словам Пайкина о намерении «возрождать команду, чтобы стадион «Динамо», как и в былые годы, был заполнен болельщиками» не иначе как к пустой предвыборной агитации. Бизнесмен попросту обманул и футболистов, и болельщиков.
 
Встречи Пайкина с местными жителями тоже не отличаются плодотворностью. Для начала потому, что случаются они нечасто, о чём говорит тот же Куприянов: «Самого депутата мы редко видим на территории области, от которой он был избран, очень редко». При этом коммунист вспоминает, что до выборов Пайкин проводил в регионе активную пиар-кампанию:
 
 «…Вместе с администрацией, вместе с представителями правительства Брянской области, якобы присутствуя на днях города или на каких-то придуманных, практически фейковых мероприятиях спортивных, открывал вот эти ворк-аут площадки».
 
Впрочем, журналисты не единожды уличали Бориса Пайкина в том, что спортивные площадки, якобы построенные на его деньги, в действительности не имеют к кошельку бизнесмена никакого отношения. Местные жители также подтверждают, что депутат с куда большей охотой раздает обещания, нежели чем их воплощает.
 
По всей видимости, в отсутствие реальных достижений, Борис Романович решил сделать себе имя за счёт достижений мнимых. При этом не гнушаясь даже такими низкими методами, как пиар на детской благотворительности.  В качестве примера можно привести резонансный случай, когда вся область собирала деньги на лечение Дарьи Гудиной, а в конечном итоге Пайкин записал это благое дело себе в актив.
 
Таким образом, на данный момент единственным реальным достижением Бориса Пайкина можно считать разве что попадание в рейтинг самых неэффективных депутатов Госдумы (по результатам исследования Центра политических технологий). С этим он справился сам и без посторонней помощи. В остальном своими «заслугами» депутат обязан стараниям отдельных брянских СМИ, которые активно преувеличивали его достоинства как в ходе предвыборной кампании, так и после.
  
«Как только пишут про кандидата Пайкина, сразу же закрывается возможность комментировать что либо. Просто новость идет без комментариев», - говорит Александр Куприянов.
 
По всей видимости, делается это для того, чтобы перебить любую критику в отношении неэффективного депутата. Есть мнение, что проадминистративные СМИ в Брянске ведут проплаченную Пайкиным пиар-кампанию.
  
Для некоторых экспертов сложившаяся ситуация отнюдь не стала сюрпризом. Высказываются версии, что бизнесмен изначально не был заинтересован в служении народу, а лишь использовал освободившийся в Брянске мандат, чтобы позднее лоббировать с его помощью свои бизнес-интересы. Помимо этого, приобретенная нечестным путем депутатская неприкосновенность избавила Пайкина от необходимости опасаться судебного преследования из-за «грехов прошлого», коих у бизнесмена накопилось порядком.













Материалы по теме:

Депутат Борис Пайкин решил поднять рейтинг за счет тяжелобольного ребенка
Футболисты "Тосно" уступили болгарскому клубу "Черно море" в товарищеском матче
Опасный прецедент: эксперт дал оценку деятельности Бориса Пайкина
Принцип Пайкина: строитель не хочет строить стадион
Добавлено: 02 мар 2018 в 15:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Распыливший газ на акции 12 июня школьник отделался условным сроком

Распыливший газ на акции 12 июня школьник отделался условным сроком

Порошенко пригрозил арестом активов «Газпрома»

Порошенко пригрозил арестом активов «Газпрома»

Экс-главред «Ведомостей» возглавила службу политической информации «Интерфакса»

Экс-главред «Ведомостей» возглавила службу политической информации «Интерфакса»

Депутат Слуцкий отверг все обвинения в домогательствах

Депутат Слуцкий отверг все обвинения в домогательствах

Загрузка...



Лента новостей
Украина не справится с Россией и должна провести референдум по Донбассу, — украинский миллионер - 18:21 Украина не справится с Россией и должна провести референдум по Донбассу, — украинский миллионерАкционеры совхоза отсудили у Грудинина два участка земли - 18:08 Акционеры совхоза отсудили у Грудинина два участка землиВ Кремле отказались считать послание Путина милитаристским - 18:08 В Кремле отказались считать послание Путина милитаристским«Газпром» объявил о расторжении всех контрактов с Украиной - 18:07 «Газпром» объявил о расторжении всех контрактов с УкраинойЕР пообещала реализовать послание Путина через партийные проекты - 18:07 ЕР пообещала реализовать послание Путина через партийные проектыПамфилова обсудит с кандидатами в президенты новый формат дебатов - 18:07 Памфилова обсудит с кандидатами в президенты новый формат дебатов«Ростелеком» стал оператором Единой биометрической системы - 18:06 «Ростелеком» стал оператором Единой биометрической системыЕС не сможет оперативно увеличить реверсные поставки Украине - 17:35 ЕС не сможет оперативно увеличить реверсные поставки УкраинеПринц Гарри и Меган Маркл пригласили на свадьбу "простых людей" - 17:18 Принц Гарри и Меган Маркл пригласили на свадьбу МОЛНИЯ: «Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с украинским «Нафтогазом» - 17:14 МОЛНИЯ: «Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с украинским «Нафтогазом»Денежное довольствие военнослужащих на Крайнем Севере в полтора-два раза больше, чем на «Большой - 17:00 Денежное довольствие военнослужащих на Крайнем Севере в полтора-два раза больше, чем на «Большой земле»«Газпром» намерен расторгнуть газовые контракты с Украиной - 16:56 «Газпром» намерен расторгнуть газовые контракты с УкраинойКому нужна доска объявлений? - 16:55 Кому нужна доска объявлений?Новый кроссовер УАЗ-3170 готов к старту: озвучена дата появления компактного внедорожника - 16:42 Новый кроссовер УАЗ-3170 готов к старту: озвучена дата появления компактного внедорожника
Последние новости
В оккупированном Симферополе оборвался лифт: есть жертвы - 19:35 В оккупированном Симферополе оборвался лифт: есть жертвы Суд в Москве арестовал автора системы информобеспечения МВД - 19:22 Суд в Москве арестовал автора системы информобеспечения МВД В Совфеде анонсировали скорое поступление «Сармата» на вооружение - 19:22 В Совфеде анонсировали скорое поступление «Сармата» на вооружение СМИ восстановили обстоятельства гибели российских наемников в Сирии - 19:22 СМИ восстановили обстоятельства гибели российских наемников в Сирии Янукович опроверг просьбу к России ввести войска на Украину в 2014 году - 19:21 Янукович опроверг просьбу к России ввести войска на Украину в 2014 году Российским знаменосцем на открытии Паралимпиады станет волонтер - 19:21 Российским знаменосцем на открытии Паралимпиады станет волонтер Экс-глава Карелии получил восемь лет колонии за взятку - 19:20 Экс-глава Карелии получил восемь лет колонии за взятку США создали в Европе запасы для развертывания армии — Минобороны - 19:07 США создали в Европе запасы для развертывания армии — Минобороны ЕС требует от России и Украины подтверждения позиции надежных поставщика и транзитера природного - 18:56 ЕС требует от России и Украины подтверждения позиции надежных поставщика и транзитера природного газа в Европу Брэд Питт впервые за долгое время появился на публике — и выглядел очень счастливым - 18:56 Брэд Питт впервые за долгое время появился на публике — и выглядел очень счастливым Украина выполнила одно из ключевых требований МВФ - 18:49 Украина выполнила одно из ключевых требований МВФ Климкин прокомментировал заявление Газпрома о расторжении контрактов - 18:49 Климкин прокомментировал заявление Газпрома о расторжении контрактов ФЛГР ждет мотивировочной части от CAS, чтобы определиться с дальнейшими шагами - 18:42 ФЛГР ждет мотивировочной части от CAS, чтобы определиться с дальнейшими шагами
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"