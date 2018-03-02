Самолеты ВКС РФ пять раз за неделю вылетали на перехват иностранных разведчиков

В течение минувшей недели самолеты российских Воздушно-космических сил пять раз поднимались на перехват иностранных воздушных судов, ведущих разведку у границ РФ.

Об этом в пятницу сообщает Минобороны России через свой официальный печатный орган издание «Красная звезда». При этом приводится инфографика, согласно которой воздушную разведку на протяжении неделю разведку у границы РФ вели 22 иностранных летательных аппарата.

Отмечается, что ни одного нарушения российского воздушного пространства допущено не было.