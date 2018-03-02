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СБ ООН обсудит 12 марта выполнение резолюции по прекращению огня в Сирии


Добавлено: 02 мар 2018 в 04:56, Категория: Новости на сегодня
СБ ООН обсудит 12 марта выполнение резолюции по прекращению огня в Сирии

Страны-члены СБ ООН намерены 12 марта обсудить резолюции режиму прекращения огня и гуманитарной паузе в Сирии. Об этом сообщил постпред Нидерландов при ООН Карел ван Остером.

По его словам, брифинг Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) по выполнению резолюции 2401 состоится 12 марта. После предоставления доклада представителя управления пройдут закрытые консультации СБ.

В конце февраля сообщалось, что СБ ООН единогласно одобрил резолюцию об установлении в Сирии 30-дневного режима прекращения огня для проведения гуманитарных операций.



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Добавлено: 02 мар 2018 в 04:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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