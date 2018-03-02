Шойгу посетил нахимовское училище в Североморске

В Североморске глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу посетил мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

Кроме того, в ходе рабочей поездки по городу Шойгу открыл чемпионат Северного флота по хоккею. Там он принял участие в товарищеской игре между сборной звезд хоккея и местной флотской командой «К-21». В состав звездной команды, помимо министра, вошли прославленные хоккеисты разных времен, такие как Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Алекандр Якушев, Валерий Каменский и другие. Военных моряков из команды «К-21» возглавлял командующий флота адмирал Николай Евменов.