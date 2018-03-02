Сирия: Жестокие китайские террористы помогли «Аль-Каиде» отбить 4 города (ФОТО)

Жестокая война между крупнейшими группировками джихадистов в северной Сирии обещает стать еще более кровавой, поскольку ультрадикальная «Туркестанская исламская партия» недавно присоединилась к этой бойне в провинциях Идлиб и Алеппо.

Жесткие китайские террористы (уйгуры-сунниты из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР) выступили на стороне связанной с «Аль-Каидой» группировки «Хайят-Тахрир аш-Шам» в масштабном контрнаступлении против недавно сформированного альянса исламистов под названием «Джебхат Тахрир Сурия» («Нуреддин аз-Зинки» и «Ахрар аш-Шам»).

Трехдневное контрнаступление позволило боевикам «Нусры»* — ХТШ и их союзникам уйгурам вернуть 4 города, ранее потерянных в боях с бандами «Джебхат Тахрир Сурия»: Мааррат Мисрин, Кафар Яхмуль, Зардана и Рам Хамдан, сообщает арабское агентство AMN.

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Члены «Хайят-Тахрир аш-Шам» также утверждают, что они захватили танк, 3 пикапа, оружие и боеприпасы в процессе возвращения вышеупомянутых городов.

Ниже приведена фотография, показывающая танк ХТШ внутри Мааррат Мисрина после изгнания враждебных «Джебхат ан-Нусре» боевиков из конкурирующих банд ДТС.

Справка РВ

«Исламское движение Восточного Туркестана» (ИДВТ) или «Туркестанская исламская партия» — это крупная уйгурская террористическая группировка, ставящая перед собой цель создать независимое исламско-шариатское государство в Восточном Туркестане (Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР) и обратить весть китайский народ в ислам.

Эту НВФ называют также «Аль-Каида» в Китае.

В настоящее время ИДВТ взяло на себя ответственность более чем за 200 террористических актов в Китае, в результате которых были убиты около 200 человек и свыше 440 получили ранения разной степени тяжести.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.