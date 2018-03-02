СМИ сообщили о тайном романе Путина со звездой Playboy

У известной голливудской актрисы и фотомодели, а также звезды журнала Playboy Памелы Андерсон была связь с президентом России Владимиром Путиным.

Западный таблоид The Sun сообщил, что Памела Андерсон в интервью британскому журналисту откровенно рассказала о всех своих мужчинах. Актриса поведала о романе с Джулианом Ассанжем, Хью Хефнером, а также намекнула, что имела любовную связь с Путиным.

По ее словам, с Путиным она знакома с 2009 года, когда он был в должности премьер-министра РФ. По информации, Памела несколько раз приезжала в Россию по делам защиты окружающей среды, а также была лично приглашена на инаугурацию Путина в 2012 году.