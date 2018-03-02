Срок выдачи загранпаспортов по месту пребывания сократился

Максимальный срок изготовления загранпаспорта для граждан, подавших заявление на оформление документа по месту пребывания, сократился с четырёх до трёх месяцев. Соответствующий закон вступил в силу 2 марта.

Вместе с тем оформление документа по месту регистрации, как и раньше, по закон должно занимать не более месяца.

Госдума приняла закон 7 февраля. Совфед одобрил его 14 февраля. Президент подписал документ 19 февраля.

Яндекс.Дзенв Telegram

О каком оружии говорил Путин в Послании Федеральному Собранию

Главком: комплекс «Кинжал» расширяет возможности ВКС России по реагированию на возможную агрессию

В Госдуме предложили дать россиянам право на бесплатное второе высшее образование