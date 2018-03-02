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Трамп продлил санкции США против России из-за ситуации в Украине


Добавлено: 02 мар 2018 в 22:28, Категория: Украина
Трамп продлил санкции США против России из-за ситуации в Украине

Президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции в отношении России из-за ситуации в Украине.

Пресс-служба Белого дома сообщила, что ситуация вокруг Украины «продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США», действие президентского указа от 2014 года, в соответствии с которым были введены санкции в отношении России, продлевается на один год.

Белый дом проинформировал о соответствующем решении спикера палаты представителей конгресса США Пола Райана.



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Добавлено: 02 мар 2018 в 22:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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