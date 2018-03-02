Украина пожаловалась Европе на «Газпром»

Украина направила Евросоюзу ноту из-за якобы отказа российского концерна «Газпром» выполнять решение Стокгольмского арбитража. Об этом замглавы Министерства иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила в четверг на странице ведомства в социальной сети Facebook.
По ее словам, в обращении Киев потребовал применить механизм предупреждения в энергетической сфере.
«Сегодняшние действия «Газпрома» относительно невыполнения своих договорных обязательств и отказ выполнять решение Стокгольмского арбитража является угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в поставках газа на Украину и в ЕС», — заявила Зеркаль.
По ее словам, Киев намерен «инициировать трехсторонние переговоры в формате Украина-Евросоюз-Россия относительно обеспечения стабильности поставок газа на Украину и в ЕС».
Ранее в четверг украинский президент Петр Порошенко пригрозил «Газпрому» арестом имущества в Европе в случае, если компания не заплатит деньги.
Параллельно с главой государства на эту тему в Twitter высказался министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Не выполняют решение Стокгольмского арбитража, а теперь еще и снижают давление в трубе, будучи неспособными выполнять свои обязательства. Но мы их достанем. Их активы в Европе всем давно известны», — написал он в Twitter.
В среду, 28 февраля, «Нафтогаз Украины» сообщил, что Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить в пользу компании компенсацию в размере 2,5 млрд долларов за недопоставку согласованных для транзита объемов газа.
«Газпром», в свою очередь, приостановил поставки газа на Украину и заявил о намерении оспорить решение арбитража.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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