Украина пожаловалась Европе на «Газпром»

Украина направила Евросоюзу ноту из-за якобы отказа российского концерна «Газпром» выполнять решение Стокгольмского арбитража. Об этом замглавы Министерства иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила в четверг на странице ведомства в социальной сети Facebook.

По ее словам, в обращении Киев потребовал применить механизм предупреждения в энергетической сфере.

«Сегодняшние действия «Газпрома» относительно невыполнения своих договорных обязательств и отказ выполнять решение Стокгольмского арбитража является угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в поставках газа на Украину и в ЕС», — заявила Зеркаль.

По ее словам, Киев намерен «инициировать трехсторонние переговоры в формате Украина-Евросоюз-Россия относительно обеспечения стабильности поставок газа на Украину и в ЕС».

Ранее в четверг украинский президент Петр Порошенко пригрозил «Газпрому» арестом имущества в Европе в случае, если компания не заплатит деньги.

Параллельно с главой государства на эту тему в Twitter высказался министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Не выполняют решение Стокгольмского арбитража, а теперь еще и снижают давление в трубе, будучи неспособными выполнять свои обязательства. Но мы их достанем. Их активы в Европе всем давно известны», — написал он в Twitter.

В среду, 28 февраля, «Нафтогаз Украины» сообщил, что Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить в пользу компании компенсацию в размере 2,5 млрд долларов за недопоставку согласованных для транзита объемов газа.

«Газпром», в свою очередь, приостановил поставки газа на Украину и заявил о намерении оспорить решение арбитража.

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