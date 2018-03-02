В аннексированном Севастополе проходят обыски у участников анархического движения

В аннексированном Севастополе российские силовики проводят обыски у участников анархического движения.По информации издания «Новая газета», речь идет об активистах Алексее Присяжнюке и Елене Котляровй.Полицейских также видели у дома анархиста Алексея Шестаковича. Со всеми тремя сейчас нет связи.Городское издание «Информер» сообщает, что «указанная группа лиц планировала провокационные акции в момент проведения выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года».В частности, Алексей Шестакович 26 февраля опубликовал в соцсети «ВКонтакте» обращение на имя губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова о намерении провести 10 марта акции «Пост президента — атавизм монархии». Активист указывал, что целью мероприятия является «напоминание гражданам о конституционном праве не участвовать в выборах».В начале февраля в Евпатории задержали другого участника крымского анархического движения Евгения Каракаш. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды») и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к терроризму»).Согласно материалам дела, одно из сообщений, датированное 2014 годом, начинается со слов «гранату применяйте против» и заканчивается словами «в окна органов власти, удачи». Второе сообщение — признано экстремистским и запрещено в России «Последнее интервью Приморских партизан».