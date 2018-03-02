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В аннексированном Севастополе проходят обыски у участников анархического движения


Добавлено: 02 мар 2018 в 01:07, Категория: Политика
В аннексированном Севастополе проходят обыски у участников анархического движения
В аннексированном Севастополе российские силовики проводят обыски у участников анархического движения.

По информации издания «Новая газета», речь идет об активистах Алексее Присяжнюке и Елене Котляровй.

Полицейских также видели у дома анархиста Алексея Шестаковича. Со всеми тремя сейчас нет связи.

Городское издание «Информер» сообщает, что «указанная группа лиц планировала провокационные акции в момент проведения выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года».

В частности, Алексей Шестакович 26 февраля опубликовал в соцсети «ВКонтакте» обращение на имя губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова о намерении провести 10 марта акции «Пост президента — атавизм монархии». Активист указывал, что целью мероприятия является «напоминание гражданам о конституционном праве не участвовать в выборах».

В начале февраля в Евпатории задержали другого участника крымского анархического движения Евгения Каракаш. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды») и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к терроризму»).

Согласно материалам дела, одно из сообщений, датированное 2014 годом, начинается со слов «гранату применяйте против» и заканчивается словами «в окна органов власти, удачи». Второе сообщение — признано экстремистским и запрещено в России «Последнее интервью Приморских партизан».


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Добавлено: 02 мар 2018 в 01:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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