В МИД России выступили с очередным абсурдным обвинением в адрес Украины

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова обвинила Украину во "вмешательстве в дела других государств".Таким образом, в МИД РФ отреагировали на ноту Министерства иностранных дел Украины относительно президентских выборов в России (речь идет о голосовании на территории оккупированного полуострова Крым).Захарова утверждает, что украинские дипломаты нарушают общепринятые нормы (!) и предпринимают попытку диктовать условия выборных процедур в Российской Федерации.Напомним, что Россия аннексировала полуостров Крым в 2014 году. Ни одна цивилизованная страна мира по-прежнему не признает Крым территорией Российской Федерации.