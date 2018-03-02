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В МИД России выступили с очередным абсурдным обвинением в адрес Украины


Добавлено: 02 мар 2018 в 16:07, Категория: Политика
В МИД России выступили с очередным абсурдным обвинением в адрес Украины
Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова обвинила Украину во "вмешательстве в дела других государств".

Таким образом, в МИД РФ отреагировали на ноту Министерства иностранных дел Украины относительно президентских выборов в России (речь идет о голосовании на территории оккупированного полуострова Крым).

Захарова утверждает, что украинские дипломаты нарушают общепринятые нормы (!) и предпринимают попытку диктовать условия выборных процедур в Российской Федерации.
Напомним, что Россия аннексировала полуостров Крым в 2014 году. Ни одна цивилизованная страна мира по-прежнему не признает Крым территорией Российской Федерации.


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Добавлено: 02 мар 2018 в 16:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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