В Министерстве обороны Украины сообщили хорошие новости с Донбасса

В зоне боевых действий на Донбассе наблюдается некоторое затишье. За минувшие двадцать четыре часа было зафиксировано всего два вражеских обстрела. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам проведения антитеррористической операции Дмитрий Гуцуляк.Он подчеркнул, что ни один боец Вооруженных сил Украины не погиб и не был ранен.Что касается ситуации в целом, то пророссийские боевики дважды открывали огонь в сторону украинских военных. Солдаты ВСУ, в свою очередь, придерживаются Минских соглашений и не отвечают на провокации.