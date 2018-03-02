В одном из жилмассивов Днепра прогремел взрыв: есть пострадавший

В жилом массиве Днепра сегодня вечером прогремел взрыв, в результате чего пострадал человек.

В Национальной полиции Украины в Днепропетровской области сообщили: «Происшествие произошло в Шевченковском районе г. Днепра на жилом массиве „Тополя-1“. Пострадавший доставлен в больницу. На месте работают следственно-оперативная группа и взрывотехники».

По данным полиции, сообщение о взрыве поступило на линию «102» 2 марта около 19:30.

Правоохрантели сообщили, что очевидцы услышали хлопок у заброшенного дома. Они пошли проверить, что случилось, и обнаружили мужчину, который лежал под деревом.

По предварительным данным, мужчине оторвало кисть руки и он получил сильные ожоги тела