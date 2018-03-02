В оккупированном Симферополе оборвался лифт: есть жертвы

В оккупированном Симферополе сорвался лифт в одном из многоэтажных жилых домов в микрорайоне Пневматика, в результате инцидента погибла женщина и младенец.

«Минздрав» Крыма отметил: «Две бригады скорой помощи выехали на место, но мать и младенец погибли до приезда медиков».

По словам очевидцев, погибшей женщине было 38 лет, а младенцу — шесть месяцев. В лифте больше никого не было.

На данный момент на месте происшествия работают оперативные службы. Выясняются причины трагического инцидента. Местная «прокуратура» начала проверку.

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