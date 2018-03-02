В Тверской Военной академии ВКО имени Г.К. Жукова отметили 61-ю годовщину её образования

В Тверской Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню образования одного из ведущих военно-учебных заведений страны. От имени главнокомандующего ВКС ветеранов, командование, профессорско-преподавательский состав, слушателей и курсантов академии поздравил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими войсками по работе с личным составом генерал-майор Андрей Казакевич.

Со словами поздравления к личному составу академии обратились ветераны академии генерал-майор В.П. Тарасов и генерал-майор Н.И.Сорокин. В завершение праздничных мероприятий представители командования, профессорско-преподавательского состава, слушатели и курсанты академии прошли торжественным маршем и возложили цветы к памятнику Маршала Советского Союза Г.К. Жукова на одноименной площади Твери.

Военная академия ВКО имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова осуществляет подготовку офицерских кадров с 1957 года. За это время академия стала подлинной основоположницей теории воздушно-космической обороны, единственным в Вооруженных Силах РФ и стран СНГ крупным научным и учебно-методическим центром по проблемам комплексной воздушно-космической обороны страны.

Всего за время существования академии ее выпускниками стали более 16 тыс. человек, из которых более 400 выпускников закончили академию с дипломом с отличием и золотой медалью. Среди выпускников академии более 400 человек стали генералами, 25 офицеров стали Героями Советского Союза и Российской Федерации. Многие выпускники академии занимали и сейчас занимают руководящие должности в Генеральном штабе Вооруженных Сил Российской Федерации, Главном командовании Воздушно-космических сил, командуют объединениями, соединениями и воинскими частями ПВО и РКО.

В академии прошли обучение около 4000 военнослужащих из 40 стран Европы, Азии, Африки, Ближнего и Дальнего Востока. Из них около 900 военнослужащих государств – участников СНГ. Более 60 офицеров окончили академию с золотой медалью и дипломом с отличием, а свыше 200 - с дипломом с отличием. За этот период около 2 тысяч офицеров из 24 стран повысили квалификацию на академических курсах.

Многие из выпускников занимали, и занимают высшие руководящие должности в вооруженных силах своих государств СНГ, а Войска ПВО Армении, Киргизии, Таджикистана, Алжира, Сирии, Йемена, Вьетнама, Мьянмы более чем на 80% укомплектованы офицерами, получившими военное образование в академии.

Сегодня Тверская Военная академия ВКО является ведущим научным центром проведения исследований по вопросам построения и ведения комплексной противовоздушной (воздушно-космической) обороны государства.

Специалисты академии также оказывают научно-методическую и практическую помощь другим государствам по вопросам создания и регионального построения группировок ПВО, выработки эффективного замысла отражения воздушной агрессии, исходя из конкретно складывающейся там обстановки.

В настоящее время в Военной академии воздушно-космической обороны обучение ведётся на 4 факультетах - воздушно-космической обороны, специальном (подготовки иностранных военнослужащих), профессиональной переподготовки и повышения квалификации, информатики и вычислительной техники, и на отделении заочного обучения, докторантуре и адъюнктуре. В академии работают 17 кафедр и 9 научно исследовательских подразделений.

Академия готовит слушателей по 11 военным специальностям, среди которых командиры, начальники штабов, заместители по вооружению зенитных ракетных и радиотехнических полков, офицеры органов управления объединений и соединений ПВО, командиры воинских частей для систем противоракетной обороны, предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства, а также офицеров-специалистов по управлению разведкой, РЭБ и АСУ в органы управления ВКС оперативного звена.

Подготовка курсантов осуществляется по 11 военным специальностям, 8 из которых не просто новые, а уникальные для Вооруженных Сил Российской Федерации. Это офицеры-специалисты по эксплуатации автоматизированных систем управления и комплексов средств автоматизации систем контроля воздушного пространства оперативно-тактического и оперативного звеньев управления, специалисты по эксплуатации программно-алгоритмических комплексов и средств национального и региональных центров управления обороной, вычислительных центров Министерства обороны РФ, офицеры-исследователи, специалисты по разработке и испытанию средств ПВО для военной приемки предприятий ВПК, полигонов, научных организаций.

Военная академия ВКО единственный вуз, осуществляющий подготовку специалистов по эксплуатации и применению перспективной зенитной ракетной системы С-500.

В 2017 году в Военную академию ВКО имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова зачислен 271 курсант, из которых - 36 курсантов-девушек. При сдаче вступительных экзаменов конкурс среди абитуриентов, желающих проходить обучение в академии, составил от 3 до 15 человек на место в зависимости от выбранной специальности.

Для теоретической и практической подготовки слушателей и курсантов академия оснащена уникальной современной учебно-материальной базой, аналогов которой нет в других вузах Министерства обороны Российской Федерации. Она не только позволяет создавать единую комплексную воздушную, космическую и наземную обстановку, но и полностью решает вопрос обучения слушателей и курсантов управлению действиями всех сил и средств Воздушно-космических сил.

Тренажерная база академии представлена системой автоматизированных и неавтоматизированных учебных центров и пунктов управления, учебно-тренировочных средств, которые позволяют готовить специалистов тактического и оперативного звена систем противовоздушной обороны, противоракетной обороны, предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства от полкового звена до Центра управления Воздушно-космическими силами. Все учебные пункты управления объединены в единую информационно-моделирующую среду.

Тренажерная база академии также включает в себя новейшие учебно-тренажерные средства «Тест» для подготовки боевых расчетов радиотехнических войск, «Тенор-ПВО» для подготовки боевых расчетов командных пунктов зенитных ракетных войск, тренажерный комплекс для подготовки боевых расчетов зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», модульный тренажерный комплекс вождения КАМАЗ-5350, учебно-тренажерные комплексы средств автоматизации «Фундамент-2» и «Фундамент-3», классные варианты тренажерных комплексов зенитных ракетных систем С-300 «Фаворит», С-400 «Триумф», а также 15 специализированных аудиторий, оборудованных элементами действующей военной техники.

Особенностью учебной и исследовательской базы академии является широкое внедрение моделирующих и тренажных комплексов, разработанных специалистами академии. Это многофункциональный моделирующий комплекс «Спектр», учебный комплекс средств автоматизации «Кольчуга», учебно-тренировочный комплекс «АЛТЕК». На базе моделирующих комплексов в академии развернут Центр оперативно-тактической подготовки для проведения компьютерных учений.

Подготовку специалистов для Воздушно-космических сил осуществляют также два учебных центра Военной академии ВКО - Учебный центр зенитных ракетных войск в Ленинградской области и Центр подготовки специалистов и расчетов радиотехнических войск во Владимире.

Среди профессорско-преподавательского состава академии – 5 заслуженных деятелей наук Российской Федерации, около 40 человек удостоены различных Почетных званий Российской Федерации в области образования и науки, около 30 докторов наук, около 200 – кандидатов наук.

Решением Совета глав правительств СНГ в 2004 году академии присвоен официальный статус базовой организации по подготовке военных кадров для Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ. А решением Совета Министров обороны ОДКБ от 4 июня 2015 года академии присвоен статус базовой учебно-методической организации по подготовке военных кадров для государств-членов Организации договора о коллективной безопасности по специальностям противовоздушной обороны.