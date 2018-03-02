Володин пообещал лично контролировать ситуацию со Слуцким

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что возьмет под личный контроль ситуацию с депутатом от ЛДПР Леонидом Слуцким, которого ранее несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает «Дождь».

Володин при этом подчеркнул, что все вопросы следует решать в правовой плоскости. Спикер пообещал, что думская комиссия по этике рассмотрит все поступившие заявления о домогательствах.

Напомним, ранее с заявлением в комиссию обратилась продюсер «Дождя» Дарья Жук. Кроме того, глава комиссии подтвердил получение жалобы от телеведущей и кандидата в президенты РФ Ксении Собчак.

Вячеслав Володин заявил, что ситуация «бесследно не пройдет», поскольку «сама тема поднята, и это многих поставит на место».