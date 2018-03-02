Янукович обратится к РФ и США для поиска путей деэскалации на Донбассе

Показать меню
Актуально
Володин впервые прокомментировал обвинения Слуцкого в домогательствах - 19:59 Володин впервые прокомментировал обвинения Слуцкого в домогательствах Путин обсудил с главой Австрии Сирию и санкции - 19:59 Путин обсудил с главой Австрии Сирию и санкции При взрыве в многоквартирном доме в Таганроге погиб пенсионер - 19:59 При взрыве в многоквартирном доме в Таганроге погиб пенсионер МОК объяснил восстановление полномочий ОКР - 20:00 МОК объяснил восстановление полномочий ОКР СК оценил ущерб от свалки «Кучино» в 2 млрд рублей - 20:00 СК оценил ущерб от свалки «Кучино» в 2 млрд рублей В чем встречать весну: 10 лучших пар кроссовок на каждый день? - 20:00 В чем встречать весну: 10 лучших пар кроссовок на каждый день? Правительство планирует повысить стоимость акцизных марок - 20:00 Правительство планирует повысить стоимость акцизных марок Львовская опера уволила солиста, подозреваемого в поддержке сепаратистов - 20:07 Львовская опера уволила солиста, подозреваемого в поддержке сепаратистов На Кубани экипажи смешанного авиационного полка уничтожили наземные объекты и - 20:14 На Кубани экипажи смешанного авиационного полка уничтожили наземные объекты и бронетехнику условного противника Родительская суббота у православных наступит 3 марта, на второй неделе Великого - 20:22 Родительская суббота у православных наступит 3 марта, на второй неделе Великого поста Футболист "Динамо" Соу: прежде не приходилось играть в такой холод - 20:28 Футболист В Роскомнадзоре и ЦИК прокомментировали конфликт Жириновского и Собчак - 20:35 В Роскомнадзоре и ЦИК прокомментировали конфликт Жириновского и Собчак Частный самолет после аварии заблокировал взлетную полосу аэропорта Казани - 20:35 Частный самолет после аварии заблокировал взлетную полосу аэропорта Казани Собчак облила Жириновского на дебатах у Соловьева - 20:36 Собчак облила Жириновского на дебатах у Соловьева «Мечтательный бред», — в Крыму ответили на слова Порошенко о возвращении - 21:07 «Мечтательный бред», — в Крыму ответили на слова Порошенко о возвращении полуострова Сирия последние новости. Авиация бомбит «Нусру» в Идлибе, радикалы пытаются - 21:14 Сирия последние новости. Авиация бомбит «Нусру» в Идлибе, радикалы пытаются сорвать эвакуацию в Дамаске Причиной взрыва в Таганроге могло стать неосторожное обращение с боеприпасом - 21:41 Причиной взрыва в Таганроге могло стать неосторожное обращение с боеприпасом
» » Янукович обратится к РФ и США для поиска путей деэскалации на Донбассе

Янукович обратится к РФ и США для поиска путей деэскалации на Донбассе


Добавлено: 02 мар 2018 в 13:21, Категория: Политика
Янукович обратится к РФ и США для поиска путей деэскалации на Донбассе

Бывший президент Украины Виктор Янукович провел пресс-конференцию, в рамках которой рассказал о своем плане действий по деэскалации вооруженного противостояния на Донбассе. Экс-президент Незалежной, как сообщает РИА Новости, собирается обратиться с соответствующими предложениями к руководствам Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.
 
Янукович отметил, что единственный способ достижения мира на востоке Украины — это переговоры, которые будут осуществляться непосредственно между представителями Киева и Донбасса. Наблюдать за переговорами и обеспечивать поддержку сторон, при этом, должны Соединенные Штаты Америки, Россия, Евросоюз и Организация Объединенных Наций.
 
"Переговоры являются безальтернативным путем к миру. Со своей стороны, я намерен обратиться к странам-гарантам заключения соглашения от двадцать первого февраля 2014-го года, а также к государствам, без участия которых конфликт на Донбассе не разрешится — то есть к США и РФ", — заявил экс-глава Украины.
 
Виктор Янукович, напомним, вынужден был покинуть территорию Украины в начале 2014-го года, когда в Киеве произошел вооруженный переворот, спровоцировавший начало фактической гражданской войны на востоке страны.













Материалы по теме:

Адвокат Януковича рассказал о его намерении вернуться на Украину  
Янукович назвал ответственных за события в Донбассе
Янукович рассказал, что нужно сделать Киеву, чтобы вернуть Донбасс
Янукович обвинил в конфликте на Донбассе Турчинова и рассказал, когда закончится война
Добавлено: 02 мар 2018 в 13:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Распыливший газ на акции 12 июня школьник отделался условным сроком

Распыливший газ на акции 12 июня школьник отделался условным сроком

Порошенко пригрозил арестом активов «Газпрома»

Порошенко пригрозил арестом активов «Газпрома»

Экс-главред «Ведомостей» возглавила службу политической информации «Интерфакса»

Экс-главред «Ведомостей» возглавила службу политической информации «Интерфакса»

Депутат Слуцкий отверг все обвинения в домогательствах

Депутат Слуцкий отверг все обвинения в домогательствах

Загрузка...



Лента новостей
Украина не справится с Россией и должна провести референдум по Донбассу, — украинский миллионер - 18:21 Украина не справится с Россией и должна провести референдум по Донбассу, — украинский миллионерАкционеры совхоза отсудили у Грудинина два участка земли - 18:08 Акционеры совхоза отсудили у Грудинина два участка землиВ Кремле отказались считать послание Путина милитаристским - 18:08 В Кремле отказались считать послание Путина милитаристским«Газпром» объявил о расторжении всех контрактов с Украиной - 18:07 «Газпром» объявил о расторжении всех контрактов с УкраинойЕР пообещала реализовать послание Путина через партийные проекты - 18:07 ЕР пообещала реализовать послание Путина через партийные проектыПамфилова обсудит с кандидатами в президенты новый формат дебатов - 18:07 Памфилова обсудит с кандидатами в президенты новый формат дебатов«Ростелеком» стал оператором Единой биометрической системы - 18:06 «Ростелеком» стал оператором Единой биометрической системыЕС не сможет оперативно увеличить реверсные поставки Украине - 17:35 ЕС не сможет оперативно увеличить реверсные поставки УкраинеПринц Гарри и Меган Маркл пригласили на свадьбу "простых людей" - 17:18 Принц Гарри и Меган Маркл пригласили на свадьбу МОЛНИЯ: «Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с украинским «Нафтогазом» - 17:14 МОЛНИЯ: «Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с украинским «Нафтогазом»Денежное довольствие военнослужащих на Крайнем Севере в полтора-два раза больше, чем на «Большой - 17:00 Денежное довольствие военнослужащих на Крайнем Севере в полтора-два раза больше, чем на «Большой земле»«Газпром» намерен расторгнуть газовые контракты с Украиной - 16:56 «Газпром» намерен расторгнуть газовые контракты с УкраинойКому нужна доска объявлений? - 16:55 Кому нужна доска объявлений?Новый кроссовер УАЗ-3170 готов к старту: озвучена дата появления компактного внедорожника - 16:42 Новый кроссовер УАЗ-3170 готов к старту: озвучена дата появления компактного внедорожника
Последние новости
В оккупированном Симферополе оборвался лифт: есть жертвы - 19:35 В оккупированном Симферополе оборвался лифт: есть жертвы Суд в Москве арестовал автора системы информобеспечения МВД - 19:22 Суд в Москве арестовал автора системы информобеспечения МВД В Совфеде анонсировали скорое поступление «Сармата» на вооружение - 19:22 В Совфеде анонсировали скорое поступление «Сармата» на вооружение СМИ восстановили обстоятельства гибели российских наемников в Сирии - 19:22 СМИ восстановили обстоятельства гибели российских наемников в Сирии Янукович опроверг просьбу к России ввести войска на Украину в 2014 году - 19:21 Янукович опроверг просьбу к России ввести войска на Украину в 2014 году Российским знаменосцем на открытии Паралимпиады станет волонтер - 19:21 Российским знаменосцем на открытии Паралимпиады станет волонтер Экс-глава Карелии получил восемь лет колонии за взятку - 19:20 Экс-глава Карелии получил восемь лет колонии за взятку США создали в Европе запасы для развертывания армии — Минобороны - 19:07 США создали в Европе запасы для развертывания армии — Минобороны ЕС требует от России и Украины подтверждения позиции надежных поставщика и транзитера природного - 18:56 ЕС требует от России и Украины подтверждения позиции надежных поставщика и транзитера природного газа в Европу Брэд Питт впервые за долгое время появился на публике — и выглядел очень счастливым - 18:56 Брэд Питт впервые за долгое время появился на публике — и выглядел очень счастливым Украина выполнила одно из ключевых требований МВФ - 18:49 Украина выполнила одно из ключевых требований МВФ Климкин прокомментировал заявление Газпрома о расторжении контрактов - 18:49 Климкин прокомментировал заявление Газпрома о расторжении контрактов ФЛГР ждет мотивировочной части от CAS, чтобы определиться с дальнейшими шагами - 18:42 ФЛГР ждет мотивировочной части от CAS, чтобы определиться с дальнейшими шагами
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"