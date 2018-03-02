Закон «О реинтеграции Донбасса», принятый Украиной, благодаря которому Киев «покинул» Минские договорённости, полностью развязывает руки России. Если закон не отменят в ближайшее время, то Российская Федерация всех удивит.

Так во время пресс-конференции, темой которой было: «Война за Донбасс: К чему приведёт закон о реинтеграции?», заявила Ольга Ковитиди, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, передает источник.

«В отличие от международных партнёров России, Москва выполняет взятые на себя обязательства. Мы выполняли и всё, что связано с Минскими соглашениями, всё, что от нас зависело», - подчеркнула Ковитиди в своей речи.

По ее словам, после принятия украинской стороной закона «О реинтеграции Донбасса», когда Киев вероломно вышел из Минских соглашений и показал непродуктивность своей позиции, Украина «развязала руки» Российской Федерации.

«Западные партнеры это прекрасно понимают. Именно поэтому череда эмиссаров с Запада в Украину будет только расти, потому как Москва больше не будет связана обязательствами, которые исполнялись в свете соглашений, принятых в Минске», - почеркнула сенатор.

Альтернативы «Минску» сегодня не существует, отметила Ольга Ковитиди. Поэтому, по мнению политика, если в самое ближайшее время Украина не предпримет решительные меры в области отмены закона по Донбассу, то все внешнеполитические процессы, которые на этой площадке будут происходить, станут совершенно иными.

«Осознание этого есть. И оно сеть не только на Украине, но и на Западе. Однако, видимо, это кого-то устраивает», – отметила Ольга Ковитиди.