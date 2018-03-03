Американских подростков заражают вирусом сексуальных извращений

Перевод статьи издания The American Interest (США). Автор Род Дреер (Rod Dreher).

Один читатель пишет:

Другой читатель пишет:

Вот посмотрите, через пять лет я напишу книгу «Я ошибался — нам пора спасаться бегством».

Дорогие читатели, вам стоит задуматься над той динамикой, которую мы сейчас наблюдаем. Ниже я приведу отрывок, взятый с сайта 4thWaveNow — сайта для родителей (любых политических и религиозных взглядов), которые скептически относятся к феномену детей и подростков-трансгендеров. Автор Бри Джонтри (Brie Jontry) утверждает, что активисты в медицинском сообществе и журнал The Advocate пытаются сдерживать и замалчивать результаты исследований, которые ставят под сомнение нынешние интерпретации истории с распространением трансгендерности. Приведу отрывки:

.

Еще:

Я серьезно, найдите немного времени, чтобы почитать информацию на сайте 4thWaveNow. То, через что приходится проходить этим родителям и их детям, очень напоминает произведения Кафки — и ведущие СМИ никогда не станут об этом писать. Бри Джонтри пишет:

Дополнение.

Читатель по имени Митч выступил с весьма глубокомысленными комментариями:

https://inosmi.ru/social/20180302/241607305.html