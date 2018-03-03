Американских подростков заражают вирусом сексуальных извращений

Показать меню
Актуально
В ВМФ рассказали подробности создания подводного беспилотника - 20:21 В ВМФ рассказали подробности создания подводного беспилотника Путин пришел на сезонную игру КВН впервые за 14 лет - 20:21 Путин пришел на сезонную игру КВН впервые за 14 лет В Украине могут ввести жесткую проверку при получении гражданства: требование - 20:35 В Украине могут ввести жесткую проверку при получении гражданства: требование Порошенко Володин усомнился в легитимности решений ЕСПЧ - 20:48 Володин усомнился в легитимности решений ЕСПЧ Послание Путина к Федеральному собранию стало самым длинным в истории - 20:48 Послание Путина к Федеральному собранию стало самым длинным в истории Путин пообещал ипотеку по ставке 7% - 20:48 Путин пообещал ипотеку по ставке 7% Главком ВКС перечислил преимущества гиперзвукового комплекса «Кинжал» - 20:48 Главком ВКС перечислил преимущества гиперзвукового комплекса «Кинжал» Путин призвал призвал удвоить расходы на здравоохранение - 20:49 Путин призвал призвал удвоить расходы на здравоохранение Суд продлил арест Дмитрия Захарченко до 9 июня - 20:50 Суд продлил арест Дмитрия Захарченко до 9 июня GM-АвтоВАЗ дарит покупателям внедорожника Нива Шевроле редкий шанс - 21:00 GM-АвтоВАЗ дарит покупателям внедорожника Нива Шевроле редкий шанс Испугались: Пентагон после послания Путина заявил, что ПРО не направлена против - 21:07 Испугались: Пентагон после послания Путина заявил, что ПРО не направлена против России Бьёрндален: получил сообщение, что буду запасным на этапе КМ по биатлону в - 21:21 Бьёрндален: получил сообщение, что буду запасным на этапе КМ по биатлону в Норвегии Пентагон не удивился словам Путина о новейшем вооружении - 21:21 Пентагон не удивился словам Путина о новейшем вооружении Автоклуб парка «Патриот» принял участие в ежегодном внедорожном соревновании - 21:42 Автоклуб парка «Патриот» принял участие в ежегодном внедорожном соревновании «Снежный десант» СНБО поддержал продление санкций против банков с российским капиталом - 21:49 СНБО поддержал продление санкций против банков с российским капиталом Где и сколько будут платить украинцы за платные дороги: названы цифры - 22:00 Где и сколько будут платить украинцы за платные дороги: названы цифры Наоми Кэмпбелл снялась топлес для обложки британского GQ с рэпером Skepta и - 22:09 Наоми Кэмпбелл снялась топлес для обложки британского GQ с рэпером Skepta и подогрела слухи о романе
» » Американских подростков заражают вирусом сексуальных извращений

Американских подростков заражают вирусом сексуальных извращений


Добавлено: 03 мар 2018 в 08:42, Категория: Политика
Американских подростков заражают вирусом сексуальных извращений

Перевод статьи издания The American Interest (США). Автор Род Дреер (Rod Dreher).

Один читатель пишет:

Другой читатель пишет:

Вот посмотрите, через пять лет я напишу книгу «Я ошибался — нам пора спасаться бегством».

Дорогие читатели, вам стоит задуматься над той динамикой, которую мы сейчас наблюдаем. Ниже я приведу отрывок, взятый с сайта 4thWaveNow — сайта для родителей (любых политических и религиозных взглядов), которые скептически относятся к феномену детей и подростков-трансгендеров. Автор Бри Джонтри (Brie Jontry) утверждает, что активисты в медицинском сообществе и журнал The Advocate пытаются сдерживать и замалчивать результаты исследований, которые ставят под сомнение нынешние интерпретации истории с распространением трансгендерности. Приведу отрывки:

.

Еще:

Я серьезно, найдите немного времени, чтобы почитать информацию на сайте 4thWaveNow. То, через что приходится проходить этим родителям и их детям, очень напоминает произведения Кафки — и ведущие СМИ никогда не станут об этом писать. Бри Джонтри пишет:

Дополнение.

Читатель по имени Митч выступил с весьма глубокомысленными комментариями:

https://inosmi.ru/social/20180302/241607305.html



Материалы по теме:

National Interest напомнил США о принадлежности Крыма
Америке предложили «просто купить Россию»
American Interest рассказал, чем обернется для США сближение РФ и Турции
США предрекают повторение судьбы Греции
Добавлено: 03 мар 2018 в 08:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
СМИ сообщили о тайном романе Путина со звездой Playboy

СМИ сообщили о тайном романе Путина со звездой Playboy

Помощь от соседей: Украина решила вопрос с поставками газа

Помощь от соседей: Украина решила вопрос с поставками газа

Проект GIFcoin – особенности и преимущества проекта

Проект GIFcoin – особенности и преимущества проекта

Путин считает необходимым восстановить систему медицинских профосмотров

Путин считает необходимым восстановить систему медицинских профосмотров

Загрузка...



Лента новостей
Леша Купин очень ответственно подходит к вопросу рождения ребенка - 17:07 Леша Купин очень ответственно подходит к вопросу рождения ребенкаВ центре Донецка прогремел взрыв, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО) - 16:42 В центре Донецка прогремел взрыв, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)Взрыв в Донецке: на месте происшествия кровь. Предполагают покушение на «непростого дончанина» - 16:42 Взрыв в Донецке: на месте происшествия кровь. Предполагают покушение на «непростого дончанина»Канадцы в отчете перед спонсорами указали лыжника Харви призером Олимпиады-2018, проигнорировав - 16:35 Канадцы в отчете перед спонсорами указали лыжника Харви призером Олимпиады-2018, проигнорировав россиянВ Новой Москве электричка сбила женщину с коляской - 16:28 В Новой Москве электричка сбила женщину с коляскойДмитрий Шепелёв показал новую возлюбленную - 16:28 Дмитрий Шепелёв показал новую возлюбленнуюВ Домодедово предотвратили продажу девушки в сексуальное рабство - 16:27 В Домодедово предотвратили продажу девушки в сексуальное рабствоДетсад в Адыгее временно закрыли после отравления 34 человек - 16:27 Детсад в Адыгее временно закрыли после отравления 34 человекПутин выступил на митинге-концерте в «Лужниках» - 16:27 Путин выступил на митинге-концерте в «Лужниках»Военная делегация из Узбекистана изучила опыт подготовки военнослужащих ЦВО в Тоцком гарнизоне - 16:21 Военная делегация из Узбекистана изучила опыт подготовки военнослужащих ЦВО в Тоцком гарнизонеГол Дзагоева принес ПФК ЦСКА победу над "Уралом" в матче 21-го тура ЧР - 16:00 Гол Дзагоева принес ПФК ЦСКА победу над Более 130 тысяч человек участвуют в митинге в поддержку Путина в Москве — МВД - 15:46 Более 130 тысяч человек участвуют в митинге в поддержку Путина в Москве — МВДЦветков и Лапенков не сыграют за "Сочи" в первом матче плей-офф КХЛ с "Йокеритом" - 15:42 Цветков и Лапенков не сыграют за Путин: Это десятилетие пройдет под знаком ярких побед - 15:28 Путин: Это десятилетие пройдет под знаком ярких побед
Последние новости
Наоми Кэмпбелл снялась в откровенной фотосессии с молодым бойфрендом - 19:49 Наоми Кэмпбелл снялась в откровенной фотосессии с молодым бойфрендом Миноборны Украины назвало страны, готовые участвовать в миссии ООН на Донбассе (ВИДЕО) - 19:25 Миноборны Украины назвало страны, готовые участвовать в миссии ООН на Донбассе (ВИДЕО) В Главном военно-строительном управлении № 8, дислоцированном в Удмуртии, подведены итоги - 19:14 В Главном военно-строительном управлении № 8, дислоцированном в Удмуртии, подведены итоги Спартакиады среди филиалов управления Баскетболисты "Зенита" на выезде обыграли ВЭФ в матче Единой лиги ВТБ - 19:07 Баскетболисты ДНР и ЛНР необходимо ликвидировать — Волкер - 19:00 ДНР и ЛНР необходимо ликвидировать — Волкер Топографическая съемка земельного участка в Санкт-Петербурге - 18:37 Топографическая съемка земельного участка в Санкт-Петербурге При взрыве машины в Донецке пострадал мужчина - 18:35 При взрыве машины в Донецке пострадал мужчина Источник сообщил о наличии у США 400 противоракет - 18:34 Источник сообщил о наличии у США 400 противоракет Саакашвили созывает своих сторонников на всеукраинский марш - 18:15 Саакашвили созывает своих сторонников на всеукраинский марш Полторак: Украина сама может разрабатывать новейшее вооружение - 18:07 Полторак: Украина сама может разрабатывать новейшее вооружение Экс-солистка «ВИА Гра» показала своего ребенка от Меладзе - 18:00 Экс-солистка «ВИА Гра» показала своего ребенка от Меладзе Стратегический комплекс «Авангард» запустили в серийное производство - 17:42 Стратегический комплекс «Авангард» запустили в серийное производство Шмелева выиграла квалификацию в гите на ЧМ, Дмитриев закончил борьбу в спринте - 17:25 Шмелева выиграла квалификацию в гите на ЧМ, Дмитриев закончил борьбу в спринте
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"