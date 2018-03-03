Дмитрий Шепелёв показал новую возлюбленную

После смерти гражданской жены - Жанны Фриске, вокруг Шепелёва ходило много слухов о его личной жизни. Дмитрию приписывали разные романтические отношения, однако, знаменитость опровергал все подобные слухи.

Недавно на ужине у оперной певицы Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова ведущий показал друзьям новую возлюбленную. Ею оказалось блондинка - Екатерина Тулупова, которая одна воспитывает дочь. По специальности Катя является дизайнером.

Напомним, что Дмитрий воспитывает сына - Платона, которого родила Жанна.