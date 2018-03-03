Дочь Ким Бейсингер и Алека Болдуина полностью обнажилась для фото

22-летняя дочь известных актеров Ким Бейсингер и Алека Болдуина Айрленд Болдуин снялась полностью обнаженной для PETA, организации, ведущей борьбу за права животных.

Известно, что в такой же фотосессии когда-то приняла участие и ее мать Ким Бейсингер. Так, на черно-белом снимке девушка позирует полностью обнаженной, а ее пикантные места прикрыты надписью: «Я лучше оголюсь, чем буду носить мех».

Аналогичный снимок был сделан с участием Ким Бейсингер 25 лет назад, под фото была надпись: «Красота — это не значит носить чью-то шубу».

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