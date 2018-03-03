Двойная жизнь Сьюзан Финкбайнер: девушка-ученый в свободное от науки время работает моделью на Неделях моды

Сьюзан Финкбайнер

Когда 30-летний энтомолог Чикагского университета Сьюзан Финкбайнер не ходит в сапогах и с рюкзаком по тропическим лесам Центральной и Южной Америки, она дефилирует по подиуму. Обладательница ученой степени доктора наук некоторое время назад подписала контракт с модельным агентством штата Массачусетс и теперь ведет двойную жизнь.

Я знаю, что на хорошем уровне занимаюсь наукой, и очень довольна тем, как проходят мои исследования. Несколько раз я приносила в лабораторию туфли на высоком каблуке и делала лабораторную работу в них,– рассказала Сьюзан о себе журналистам.

Сьюзан Финкбайнер в джунглях

... и на подиуме

Недавно Финкбайнер принимала участие в двух показах Недели моды в Лондоне, а во время перелета из США в Великобританию читала научную литературу, сообщает Chicago Tribune.

Никогда не забуду, как впервые вышла на подиум. Музыка играет, зал наполнен людьми, свет направлен мне в лицо… Я получила порцию адреналина. Была взволнованна и напугана. Но мне нравится все это,

– призналась Финкбайнер.

Сьюзан специализируется на исследовании бабочек и имеет степень бакалавра в области энтомологии Корнельского университета, а также степень доктора наук в области экологии и эволюционной биологии Калифорнийского университета.

Я всегда знала, что хочу заниматься наукой, работать в тропиках, и быть в академических кругах, – говорит молодой ученый.

По словам обладательницы нескольких научных наград и грантов, она и не думала быть моделью, пока друзья не настояли попробовать.

Это была сумасшедшая идея. Я была уверена, что в агентстве, в которое обратилась, мне откажут, но они заключили со мной контракт. А когда предложили работать на Неделе моды в Лондоне, мне потребовалось несколько дней, чтобы поверить в это. А ведь два месяца назад я проводила исследования в джунглях! Получив признание в качестве модели, я поняла, что могу изменить некоторые стереотипы о женщинах. Можно быть и умной, и красивой одновременно. Не все модели обладают одной лишь привлекательной внешностью,– сказала Сьюзан Финкбайнер.