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» » Дженнифер Лоуренс шокировала публику платьем с оголенной грудью

Дженнифер Лоуренс шокировала публику платьем с оголенной грудью


Добавлено: 03 мар 2018 в 21:21, Категория: Украина

Популярная голливудская актриса Дженнифер Лоуренс второй раз за последние недели потрясла публику своим откровенным нарядом.

Так, на премьеру фильма «Красный воробей», где Лоуренс исполняет главную роль, актриса надела полупрозрачный топ с высоким воротом и объемную черную юбку. Свой наряд она дополнила яркие зеленые серьги и броский макияж. Позируя перед камерами, 27-летняя обладательница «Оскара» поставила руки на бедра и не заметила, как сползла часть ее платья и фотографы успели снять оголившуюся грудь звезды.


Фото:
Дженнифер Лоуренс шокировала публику платьем с оголенной грудью


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Добавлено: 03 мар 2018 в 21:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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