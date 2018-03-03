Это же смерти подобно: Вашингтон обратился с призывом к России, Киев сыплет заявлениями, позиция Москвы неизменна

Решение российского концерна «Газпром» о разрыве договора на поставку газа украинскому «Нафтогазу» озаботило страны Запада. Как только последовало соответствующее заявление с российской стороны, Евросоюз запросил от Москвы подтверждение позиции надежных поставщиков газа в Европу.

Не остался в стороне и Вашингтон. Как заявила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт, ведомство надеется, что Россия «одумается» и выполнит решение Стокгольмского арбитража по поставкам голубого топлива на Украину, сообщает russian.

В связи с тем, что РФ отказалась от поставок газа на Украину в марте этого года, Киев вынужден был ввести режим строжайшей экономии энергоресурсов в стране. Позднее представитель украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил о намерении продолжить судебные тяжбы с российским концерном, считая неправомерным отказ «Газпрома» от поставкок газа, а также украинская компания хочет добиться компенсации разницы в стоимости, возникшей из-за закупки газа из Европы, пишет ren.

С российской стороны ситуацию прокомментировал Рустам Танкаев, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) по энергетической стратегии России.

Эксперт считает, что от решения «Газпрома» разорвать контракт с «Нафтогазом» пострадают все, кроме России.

В интервью НСН Танкаев заявил: