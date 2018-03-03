Глава МВД Украины игнорирует просьбы Верховной Рады отчитаться по "делу Шеремета"

Член парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова заявила, что глава МВД Украины Арсен Аваков оставил без внимания три запроса о предоставлении информации о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.Парламентарий подчеркнула, что украинские суды крайне редко выносят приговоры по уголовным делам за нападения на представителей прессы. Более того, по её сведениям, силовые органы умудряются саботировать расследования препятствованию журналисткой деятельности.«Публичного отчета о расследовании убийства Павла Шеремета и вообще о том, как идёт следствие, мы так и не услышали, несмотря на то, что комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики трижды обращался к Арсену Авакову с просьбой отчитаться или на комитете, или в стенах парламента», — сообщила депутат Верховной Рады Ольга Червакова.