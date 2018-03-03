Леша Купин очень ответственно подходит к вопросу рождения ребенка

Мы приехали с Островов, и у Майи начались какие-то проблемы со здоровьем. Ее что-то беспокоило по-женски, и она поехала к врачу как раз в тот день, когда у нас было 10 месяцев отношений. Я ей приготовил подарок, красиво встретил, поздравил… И она мне сообщает: врач дал рекомендации, что ей нужно в ближайший год родить ребенка и начать кормление грудью, и только тогда ее проблемы исчезнут. Майя была счастливая, говорит, что готова к ребенку. А я был в шоке, потому что меня смущают ее проблемы со здоровьем: какая радость из-за детей, если Майя болеет?К тому же, меня смутили сроки: три месяца, ни больше и не меньше. А если не забеременеет, то будут последствия, либо нужно будет пить таблетки сильные гормональные, случится сбой. Я этого не понял и сказал, что нужно пообщаться с другим врачом и узнать, какие могут быть последствия, если вдруг не забеременеть, и поможет ли беременность вообще.Некоторые ребята вообще подумали, что Майя это все специально сказала, чтобы меня к себе еще больше привязать: якобы, она так сильно хочет серьезности. И я тоже на секунду усомнился, потому что я в первый раз столкнулся таким, что женская проблема решается рождением ребенка. Моя реакция была не суперсчастливой, поскольку я начал переживать. Да, я хочу ребенка, но прямо в данный момент не готов, это как снег на голову. Меня поставили в рамки. И несколько дней меня упрекали в том, что моя реакция какая-то неправильная.Для меня рождение ребенка — это очень серьезно. А многие к этому отнеслись халатно: Майя пришла, сообщила эту новость, а я должен был пойти и сразу с ней переспать, чтобы через девять месяцев ребенок родился. Я думаю наперед и о глобальных моментах! У нас с Майей еще много нерешенных вопросов, например, где мы будем жить. Да, я сразу сказал, что если ситуация будет экстренная, и врач мне скажет, что, либо три месяца, и мы должны зачать, либо Майя вообще никогда не сможет иметь ребенка, то при этом я готов. Но я хочу знать, можно ли этот момент оттянуть.