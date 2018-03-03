Лидер «Великой России» Андрей Савельев создает новую партию

Полное ведеообращение Андрея Савельева можно посмотреть здесь.

Савельев отметил тот факт, что Грудинин (напомним, единый кандидат от НПС и КПРФ) «попал в лапы коммунистов», тем самым превратившись из кандидата народного в кандидата партийного. Таким образом, Савельев делает заключение о том, что альянс коммунистов и национал-патриотов провалился, из чего следует вывод о необходимости создания новой партийной структуры для объединения и сплочения ПСР

Таким образом, заключает лидер «Великой России», у новой партии уже существует идеология, сеть контактов в регионах.