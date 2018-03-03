МИД РФ призвал Польшу соблюдать договорённости после сноса советского памятника

Министерство иностранных дел России призвало Польшу неукоснительно соблюдать двусторонние договоренности после демонтажа Памятника благодарности Красной армии в городе Лидзбарк-Варминьский, говорится в заявлении на сайте МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве таким образом отреагировали на очередной демонтаж советской скульптуры, произошедший ещё 20 февраля в указанном населённом пункте.

Российские дипломаты отметили, что несмотря на неоднократные протесты Москвы и международного сообщества, выраженного в совместном заявлении глав МИД стран-участников СНГ и распространённом на 72-й сессии Генассамблеи ООН, польские власти продолжают «демонстрировать историческое беспамятство, цинично расправляясь с советским мемориальным наследием в Польше».

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«Борьба с памятниками тем, кто спасал польскую землю и народ от тотального истребления и кто уже никогда не сможет постоять за себя, лицемерна и кощунственна. Требуем от Варшавы неукоснительного соблюдения двусторонних договоренностей в военно-мемориальной сфере», — добавили в МИД.

Памятник благодарности Красной армии появился в 1949 году на пересечении Бартошицкой и Варминьской улиц. После смены общественно-политической парадигмы в Польше в 1989 году с него демонтировали красные звёзды.

До недавнего времени на месте оставались бетонный шпиль и статуи красноармейцев. За два с половиной десятилетия монумент, оставшись без обслуживания, пришёл в аварийное состояние.

С осени 2017 в Польше действуют поправки в закон о запрете пропаганды коммунистического или другого тоталитарного режима. В частности, закон предполагает, демонтаж из публичных мест любых советских памятников.

По подсчётам специалистов Института национальной памяти Польши, норма распространяется на более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — монументы в честь павших за освобождение страны солдат Красной армии. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронения.

В конце прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что в Польше незаконным образом было уничтожено более 20 памятников красноармейцам.

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