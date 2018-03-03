МО РФ сообщило, сколько ракет США намерены развернуть у наших границ

Соединенные Штаты собираются разместить у российских границ 400 ракет глобальной системы противоракетной обороны (ПРО).

Об этом в пятницу вечером в эфире телеканала «Россия 24» завил заместитель главы Минобороны РФ Александр Фомин. В частности, Фомин рассказал, что в настоящее время США широким фронтом ведут работы по окольцеванию России системой противоракетной обороны.

«В общей сложности будет развёрнуто около 400 антиракет, что значительно снижает потенциал ядерного сдерживания России», - отметил Фомин.

При этом замминистра обороны уточнил, что США уже разместили ПРО на своей территории – на Аляске и в Калифорнии, а также за рубежом – в странах Балтии и в Румынии. Вскоре район ПРО будет создан в Польше. Также, по словам Фомина, США вовлекут в это кольцо районы ПРО, созданные в Корее и Японии.