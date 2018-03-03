Морские пехотинцы Балтийского флота в 14-й раз подряд примут участие в военном параде на Красной площади

Морские пехотинцы Балтийского флота готовятся к участию в военном параде, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.

Среди соединений и частей Военно-Морского Флота соединение морской пехоты Балтийского флота является лидером по количеству участий в парадах. Начиная с 1967 года, морские пехотинцы Балтики участвовали в главном параде страны более 20 раз, а с 2005 года «чёрные береты» БФ ежегодно принимают участие в параде. В этом году они будут участвовать в параде 14-й раз подряд.

Подготовка морских пехотинцев к параду началась в середине ноября 2017 года. За это время с военнослужащими было проведено более 60 тренировок, на которых в общей сложности они прошли строевым шагом свыше 150 километров.

9 мая 2018 года в парадном строю по Красной площади пройдут около 400 морских пехотинцев, прибывших из Калининградской области и представляющих Балтийский флот ВМФ России.