Наоми Кэмпбелл снялась в откровенной фотосессии с молодым бойфрендом

Известная британская супермодель Наоми Кэмпбелл и ее молодой бойфренд — рэпер Джозеф Джуниор Аденуга, украсили обложку нового номера британского журнала GQ и снялись для этого в откровенной фотосессии. Соответствующие фото появились в микроблоге модели.

Так, на обложке влюбленные позируют без одежды. При этом молодой парень страстно целует Наоми, а она широко улыбается, глядя вверх.

Напомним, что слухи о романе 47-летней модели и 35-летнего рэпера стали появляться еще осенью. Видимо, знаменитость решила раскрыть все карты вот таким откровенным способом.

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