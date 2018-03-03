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» » Наоми Кэмпбелл снялась в откровенной фотосессии с молодым бойфрендом

Наоми Кэмпбелл снялась в откровенной фотосессии с молодым бойфрендом


Добавлено: 03 мар 2018 в 19:49, Категория: Украина

Известная британская супермодель Наоми Кэмпбелл и ее молодой бойфренд — рэпер Джозеф Джуниор Аденуга, украсили обложку нового номера британского журнала GQ и снялись для этого в откровенной фотосессии. Соответствующие фото появились в микроблоге модели.

Так, на обложке влюбленные позируют без одежды. При этом молодой парень страстно целует Наоми, а она широко улыбается, глядя вверх.

Напомним, что слухи о романе 47-летней модели и 35-летнего рэпера стали появляться еще осенью. Видимо, знаменитость решила раскрыть все карты вот таким откровенным способом.


Фото:
Наоми Кэмпбелл снялась в откровенной фотосессии с молодым бойфрендом


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Наоми Кэмпбелл на обложке журнала Paper и в его проекте "1000 красивых людей"
Добавлено: 03 мар 2018 в 19:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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