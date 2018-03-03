Названы самые угоняемые автомобили в РФ

Самыми угоняемыми автомобилями в России в 2017 году стали Lexus и Toyota. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который был проведен РИА «Новости» среди страховых компаний.

В Москве в списке лидеров по угонам — Lexus, Toyota, Land Rover, Mazda и Hyundai; в Санкт-Петербурге — BMW, Jeep, Cadillac, Nissan и Hyundai, в других регионах — Toyota, Mazda, Kia и Hyundai.

Начальник отдела маркетинговых исследований СК «МАКС» Евгений Попков сообщил, что традиционно популярными среди угонщиков остаются автомобили бизнес-класса. «Не зря же Россию именуют страной седанов», — отметил он.

По словам управляющего директора департамента страхования автотранспортных средств группы «Ренессанс Страхование» Сергея Демидова, основные причины для угонов остаются прежними — разбор машин массового спроса на запчасти, а также перегон люкс и премиум-автомобилей в другие регионы с изменением vin-номеров.

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