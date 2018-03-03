НБУ посвятил монету дикому кабану: появилось фото

НБУ с 27 февраля ввел в обращение памятную монету «Вепрь» номиналом 5 грн.

Пресс-служба банка сообщает, что монета будет посвящена вепрю, изображение которого можно найти на уникальных памятниках древних культур, существовавших на территории Украины.

На аверсе монеты будет изображена позолоченная фигурка вепря конца IV в. до н. э. из кургана Хомина Могила. Под ним при помощи теснения нанесена сцена терзания вепря с Пекторали — нагрудного украшения скифского царя середине IV в. до н. э. из кургана Толстая Могила.

На зеркальном фоне реверса размещено изображение вепря, справа — стилизованный фрагмент скифской пластины с его изображением.

Фото: