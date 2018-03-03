Неприятный сюрприз: Селена Гомес удивила фанатов своим внешним видом (ФОТО)

Популярная американская певица и возлюбленная Джастина Бибера Селена Гомес ужаснула фанатов своим внешним видом, девушка так располнела, что нарвалась на шквал критики.На снимках, которые попали в Сеть, видно, что Селена хорошо прибавила в весе.Кое-кто из пользователей социальных сетей предположил, что Гомес стала налегать на сладости и вредные продукты, а потому сейчас имеет не звездную фигуру.