Неприятный сюрприз: Селена Гомес удивила фанатов своим внешним видом (ФОТО)

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Популярная американская певица и возлюбленная Джастина Бибера Селена Гомес ужаснула фанатов своим внешним видом, девушка так располнела, что нарвалась на шквал критики.
На снимках, которые попали в Сеть, видно, что Селена хорошо прибавила в весе.
Кое-кто из пользователей социальных сетей предположил, что Гомес стала налегать на сладости и вредные продукты, а потому сейчас имеет не звездную фигуру.
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Автор: Алексей Вольцев
Добавлено: 03 мар 2018 в 04:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"