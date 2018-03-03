Полторак: Украина сама может разрабатывать новейшее вооружение

В Украине есть свои возможности разработки и принятия на вооружение новой военной техники. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, передает пресс-служба Минобороны.

«Мы должны использовать помощь не только от наших зарубежных партнеров, но и на наши возможности и мощности. Оборонно-промышленный комплекс страны работает очень мощно, если сравнить как это было в начале. У нас есть свои возможности разработки и принятия на вооружение новой военной техники, новейшего вооружения, которое весьма существенно повлияет на ситуацию в ВСУ», – сказал он.

Ранее Степан Полторак заявил, что Украина выполнила 90% задач по переходу на стандарты НАТО.

Фото: пресс-служба Минобороны