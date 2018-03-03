Получится ли из Саакашвили аятолла Хомейни?

«Проблему» Михаила Саакашвили, которая на протяжении последних пяти месяцев была едва ли не главной для украинской власти, удалось вроде бы решить в течение буквально всего пары часов в ходе проведенной спецоперации, причем самым простым с юридической точки зрения образом: человека, незаконно пересекшего границу Украины, вернули туда, откуда он прибыл.

Формально возможность этого открыло решение Киевского апелляционного админсуда от 5 февраля, который повторно не удовлетворил жалобу Михаила Саакашвили на решения Миграционной службы об отказе в оформлении документов о признании беженцем или лицом, требующим дополнительной защиты.

Но наивно думать, что пять месяцев — это реально минимальный срок, который при желании власти понадобился для того, чтобы пройти все бюрократические и судебные процедуры.

Очевидно, что задержка, стоившая Петру Порошенко стольких нервов, была обусловлена исключительно позицией западных стран, изначально вставших на защиту Саакашвили, начало чему было положено заявлением Курта Волкера близкому к Саакашвили грузинскому телеканалу Рустави-2 сразу после прорыва последнего в Украину.

Призывы «жить мирно» в заявлениях разного уровня, а фактически указывающие власти на недопустимость реальных репрессий в его отношении звучали и дальше, на протяжении всей эпопеи «Михомайдана», но в последние недели совершенно прекратились.

И даже на само выдворение экс-президента Грузии всей реакцией Запада стал появившийся спустя сутки предельно нейтральный и аккуратный комментарий пресс-секретаря ЕС: «Мы продолжаем следить за ситуацией вокруг Михаила Саакашвили. Мы надеемся, что верховенство права, как и права Михаила Саакашвили, будут соблюдены».

Обращает на себя внимание и то, насколько «безропотно» Польша, отношения с которой переживают не лучшие времена, приняла высланного Саакашвили, причем стоит обратить внимание, что передача Саакашвили наверняка была согласована до того, как его схватили в ресторане «Сулугуни» (иначе его не повезли бы прямиком в аэропорт), однако никаких утечек не произошло.

В общем, очевидно, что на изгнание грузина добро Запада было получено. Об этом свидетельствует и то, что был избран самый «гуманный» вариант: его не арестовали по выдвинутым Генпрокуратурой подозрениям и не экстрадировали в Грузию, он вернулся в комфортабельную Европу, откуда наверняка продолжит разжигать протест «дистанционно».

И тем не менее, почему Запад вдруг сменил в отношении Петра Порошенко «гнев на милость»? Самое очевидное объяснение заключается в том, что задачи, ради которых экс-президент Грузии был «десантирован» в Украину, оказались в целом выполнены. Ноябрьский «бунт» Порошенко, когда им была предпринята атака на НАБУ, благополучно подавлен, да и в целом очевидно, что он становится гораздо сговорчивее. Произведены кадровые перестановки в «Укроборонпроме», которых требовал Запад.

В украинский госконцерн поставлен фактически американский смотрящий — экс-руководитель американского Агентства передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) Энтони Тетер, который стал членом наблюдательного совета концерна.

Концерн и его финансовые потоки действительно уходят из-под контроля нынешней власти, и это очень чувствительная уступка, на которую ей пришлось пойти. По имеющейся информации, столь пристальное внимание из-за океана именно к этой структуре связано с планами значительно увеличить боеспособность украинской армии именно за счет внутреннего производства, поскольку масштабные поставки вооружений из стран НАТО нецелесообразны из политических соображений.

Также есть очевидные подвижки в вопросе создания Антикоррупционного суда, чему Порошенко сопротивлялся до последнего. И есть еще один момент, делающий удаление Саакашвили весьма своевременным.

Радикальные уличные протесты в режиме «нон-стоп» являются хорошим средством давления на власть, но становятся совершенно неуместными, когда власть близка к выполнению требований кукловодов, но их истинные цели прямо противоположны «чаяниям» самих протестантов.

А сложилась именно такая ситуация: актив Саакашвили состоит практически исключительно из отмороженных патриотов, считающих мирный процесс «изменой», а официальному «коллективному Западу» нужно, чтобы Киев принял и легитимизировал через парламент те условия мирного урегулирования, на которых сойдутся Запад и Россия.

Понятно, что это реализовать будет крайне сложно, и наличие очага праворадикального бунта отнюдь не упрощает дело (а оформлено это решение в качестве банальной сделки: «даем согласие на высылку Саакашвили под ваши гарантии принятия „Минских законов“, когда придет время»).

Также есть основания считать, что во многом это связано с известным «внутриэлитным» конфликтом в США, о котором «Альтернатива» писала ранее, в рамках которого проигравшие президентские выборы в США «глобалисты» стремятся спровоцировать обострение конфликта вокруг Украины, дабы не допустить даже возможности российско-американского сближения, в то время как администрация Трампа и руководство ведущих европейских держав желали бы его урегулирования, естественно, на выгодных для Запада условиях.

Глобалисты организовали давление на руководство Украины с целью его принуждения к соблюдению своих интересов. Одним из ключевых сигналов этого стала публикация влиятельной американской неправительственной организацией «Атлантический совет» материала, в котором фактически звучит призыв к новому «уличному» перевороту, который должны осуществить «патриотические ветераны», которых в Украине теперь «полно».

И вот на последнем саакашвилевском вече, где он заявлял, что, если Порошенко сейчас уйдет в отставку, «народ его простит», нардепы Егор Соболев и Семен Семенченко призвали создать военизированное формирование для охраны Михомайдана — Силы обороны Украины.

Они будут состоять из ветеранов «АТО» и должны будут охранять безопасность акций протеста. А в случае попытки бегства Порошенко и олигархов из Украины — блокировать их выезд, «чтобы не вышло, как с Януковичем».

Семен Семенченко же добавил: «Они прекрасно понимают, и военные, и нацгвардия, и полиция, что они здесь стоят до поры, пока не выйдут сотни тысяч людей. Когда эти люди выйдут, лично я, как народный депутат Украины, буду голосовать за отставку Порошенко. Остальные сделают это, потому что Верховная Рада в законный конституционный способ будет взята под охрану ветеранами и сотни тысяч людей возьмут ее под контроль от олигархов.

И я сейчас вам говорю абсолютно правовую процедуру, потому что тогда, когда органы власти не выполняют обязанностей по защите страны, взять в руки эту власть обязанность и право всего украинского народа. И мы это сделаем». Он добавил, что ветераны должны создать «силы обороны», которые помогут армии, если президент РФ Владимир Путин «решит помочь своему другу Петру».

Созвучие этих заявлений предложенному в статье на сайте «Атлантического совета» настолько очевидно, что возникает однозначный вывод: в этой игре Саакашвили встал на сторону глобалистов и возникла реальная угроза, что с их подачи он пойдет на обострение, реальную попытку переворота, дабы как минимум смешать все карты в большой глобальной игре на украинском столе.

Чтобы этого не допустить, и дано было со стороны «коллективного Запада» добро на избавление от Саакашвили. Тем паче, что задачи, ради которых «проекту Саакашвили» был дан ход, в целом, судя по всему, близки к выполнению.

При этом показательно, что разгонять палаточный городок под Радой, в котором на постоянной основе присутствует максимум несколько десятков человек, власть пока не стала, хотя вроде бы очевидно, что такое мероприятие должно вызвать значительно меньший международный резонанс, чем собственно реадмиссия Саакашвили (который и так был практически нулевой), а юридические основания, наоборот, куда как более бесспорные.

Нужно понимать, что сохранение очага протеста, ограничение допустимых контрмер власти высылкой Саакашвили были одними из условий сделки по нему. Состоялся и анонсированный на 18 февраля очередной Марш за импичмент. Был он достаточно многочисленным, но прошел, что называется, «без огонька» и столь радикальных заявлений, как на предыдущем.

«Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков», как пел классик. Дата нового марша не назначена. Похоже, нынешние его лидеры просто не знают, что делать дальше. К слову, решительным изгнанием Михо власть дала четкий сигнал, что в случае реальной попытки переворота церемониться не будет.

Т. е. и в этом плане изгнание Саакашвили для власти полностью себя оправдало: не только протестные акции стали значительно тише, но и он сам стал гораздо реже мелькать в информационном пространстве. Сможет ли он стать этаким «аятоллой Хомейни» — лидером непримиримой оппозиции, руководящим ею из-за рубежа?

Маловероятно. Как показали последние опросы, к слову, проведенные американцами, рейтинги Саакашвили и его «Руха новых сил» остаются на весьма низком уровне: ему не удалось подвинуть «традиционные» оппозиционные партии «майданной» ориентации, тем более стать лидером тех, кто считает, что нынешняя власть предала «идеалы Майдана».

Т. е. не только верхушка «патриотической» оппозиции, но и поддерживающие её «широкие массы» видели в нем только таран для сокрушения нынешней власти, который нужен и хорош исключительно здесь, на месте, но никак не будущего фактического лидера страны в случае победы новой «революции». А это значит, что даже оставшимся на хозяйстве соратникам по радикальному протесту он вскоре окажется не особо-то и нужен. Так что никакие его «филиппики» извне ожидаемого эффекта не произведут.

Это, конечно, не значит, что неистовый Михо угомонится, но, как уже отмечено выше, степень его медийной активности уже значительно снизилась, а особенно показательно, что практически сразу после высылки он перебрался из Польши в Голландию, где проживает его семья.

Напомню, на момент лишения украинского гражданства он находился в США, откуда тут же направился в Польшу, где полтора месяца готовил свой прорыв через границу. Сейчас же, судя по всему, на ближайшее время он никаких шагов со своим активным участием не планирует.

Нужно понимать, что большая политика отнюдь не является «линейным» противостоянием двух сил, включая и то столкновение глобалистских элит, о котором я писал выше. Это поле, где ведет свою игру множество субъектов, которые создают временные и постоянные коалиции, по одним позициям сотрудничают, по другим строят друг другу козни…

Так, руководство ЕС, Франции и Германии идейно, безусловно, ближе к оппозиционным Трампу силам в США, но по отношению к украинскому конфликту в их интересах если его если не разрешение, то купирование.

Саакашвили тоже игрок, пусть и далеко не самой высшей лиги, имеет свои интересы и амбиции, ищет союзников и покровителей для их реализации, но, нужно понимать, старается ни с кем не «бить горшки». И то, как откровенно он подставился под захват, то, что он не предпринимал никаких мер предосторожности, несмотря на собственные заявления о том, что принято решение о его высылке в Польшу и даже о якобы имевшей место такой попытке, заставляет заподозрить «игру в поддавки».

Т. е. если одна группа в США подталкивала его к самым радикальным шагам, то от другой, официальной, власти последовала рекомендация «уйти в отпуск» под благообразным предлогом, которой он и последовал.

Тут нужно учесть, что, помимо непомерных амбиций и авантюризма, среди общеизвестных и неоднократно демонстрировавшихся черт его характера есть и такая, как банальная трусость. А дальнейшая игра на обострение становилась все более чреватой отнюдь не только политическими издержками, причем с весьма сомнительными шансами на успех. Становиться расходным материалом в его планы не входило, поэтому предложение на время «красиво» выйти из игры последовало весьма кстати.

Теперь он будет находится в «ждущем режиме» (пытаясь сохранять в нем, насколько долго это возможно, и палаточный городок), стараясь напоминать о себе громкими заявлениями и искать, кому снова в «достойных» объемах могут понадобиться его услуги в том, чтобы «кошмарить» украинскую власть, а может (человек всегда надеется на самое лучшее), и предложить вакансию наместника после её смены. Но скорей всего, он уже отыгранный материал.

Дмитрий Славский