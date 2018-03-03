"Порту" обыграл "Спортинг" и продлил беспроигрышную серию в чемпионате Португалии

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Футболисты "Порту" на своем поле добились победы над лиссабонским "Спортингом" в матче 25-го тура чемпионата Португалии и по-прежнему не проигрывают в текущем розыгрыше турнира.

Встреча, прошедшая в Порту в пятницу, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Голы в составе "Порту" забили Иван Маркано (29-я минута) и Ясин Браими (49), у "Спортинга" мяч на счету Рафаэла (45).

Следующий матч "Порту" проведет 11 марта на выезде против "Пасуш де Феррейра", "Спортинг" днем позже сыграет в гостях с "Шавешем".