Посольство Украины отреагировало на выступление патриарха Кирилла в Болгарии

Посольство Украины в Болгарии возмущено высказываниями патриарха Русской православной церкви Кирилла в эфире болгарского национального телевидения. Об этом сказано в заявлении посольства.

«Утверждение патриарха о „гражданской войне» на Донбассе рассматриваем как антиукраинскую провокацию», – заявили в посольстве.

Также дипломатическое представительство выразило сожаление в связи с тем, что «Болгарское национальное телевидение было использовано руководством РПЦ как трибуна для обнародования откровенно антиукраинских заявлений, синхронизированных с официальной позицией Кремля».

Ранее посольство Украины потребовало от парижского магазина разобраться с «неправильным» Крымом на глобусах.

Фото: diaconia.ru