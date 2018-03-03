Правила спортивно молодежного клуба для учеников

Астраханская региональная коллективная ассоциация «спортивный Клуб Киокусинкай» выполняет значительный объем работы по спортивно — физическому воспитанию растущего поколения. Тренировочный процесс создан на базе главного зала боевых искусств «ISAMI DOJО» и двух филиалах, расположенных на территории астраханской области.

Во всех школах принят этикет додзё, который устанавливает поведение в стенах школы. Модель этикета додзё, в настоящее время, адаптирована, что с одной стороны увеличивает поток потенциальных учеников в спортивно молодежный клуб, а со второй подрывает изначальные принципы.

И все же есть определенные правила для всех учеников.

При входе в здание школы и тренировочный зал додзё ученики кланяются и произносят «Ос». Тренировки должны проходить с максимальной отдачей.

Немаловажно опрятно выглядеть и носить чистую форму (доги, накладки, перчатки, раковину). Все разорванные места должны быть опрятно подшиты. Помните о том, что неопрятная и рваная форма показывает халатное и непочтительное отношение ученика к своим приятелям по группе и к додзё.

Всем ученикам более значимого спортивного уровня, а также старшим по возрасту, должно проявляться надлежащее уважение. Все воспитанники обязаны встать и произнести «Ос» при появлении старшего по положению.

Обращаясь к старшему ученику или инструктору, или здороваясь с ними, ученик должен проговорить «Ос» и отвесить поклон. То же самое нужно сделать и после завершения беседы или обращения.

Следуя традициям, тренировочный зал является уважаемым местом, оттого нельзя находится здесь в головных уборах, уличной обуви, ругаться. Воспрещено жевать жвачку, принимать пищу или напитки. Все ученики убирают зал после тренировки.

Воспитанники должны стремиться быть мягкими и уравновешенными в повседневной жизни, оставаться сосредоточенными и здравомыслящими.