Путин выступил на митинге-концерте в «Лужниках»

Действующий президент России Владимир Путин выступил в «Лужниках» на предвыборном митинге-концерте «За сильную Россию».

Как сообщает «Интерфакс», обращаясь к собравшимся, Путин попросил их сделать все, чтобы «наши дети и внуки были счастливы».

«За нас и кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшие десятилетия, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед», — пообещал глава государства.

В заключение Путин вместе с залом приветствовал российских хоккеистов, победивших на Играх в Пхенчхане.

«Но почему-то мы не слышали музыки. Давайте сделаем это вместе под музыку нашего национального гимна!» — призвал кандидат.