России нужны доказательства вмешательства в выборы США – Путин

Глава РФ Владимир Путин заявил в интервью National Broadcasting Company, что Россия должна ознакомиться с доказательствами и решить виновны ли те, кого в Соединенных Штатах обвиняют во вмешательстве в выборы, прошедшие два года назад.

В феврале этого года специальный прокурор Роберт Мюллер обвинил 13 граждан России и три российские компании в «сговоре против США». Владимир Путин прокомментировал это.

Он сообщил, что в Соединенных Штатах должны понимать, что в России не могут преследовать в уголовном порядке кого-то, если он не нарушал российские законы. По этой причине российский лидер просит фактов и доказательств, исходя из которых могли бы последовать такие действия.

Путина сказал, что если американская сторона надеется на какие-то решения по этому вопросу от России, ей нужно обратиться в Генпрокуратуру Российской Федерации.