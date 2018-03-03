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Саакашвили созывает своих сторонников на всеукраинский марш


Добавлено: 03 мар 2018 в 18:15, Категория: Новости на сегодня
Саакашвили созывает своих сторонников на всеукраинский марш

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал своих сторонников 18 марта провести всеукраинский марш с требованием отставки президента страны Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко за разгон палаточного городка у Верховной Рады.

По данным МВД Украины, в субботу утром полицейские пришли в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и десяти пострадавших с обеих сторон, однако позже в МВД уточнили, что пострадали семь полицейских.

Сейчас ситуация у Рады спокойная, коммунальщики разбирают палаточный городок. При этом сами организаторы акции сообщали об 11 пострадавших активистах и 131 задержанном, которых полиция уже отпускает.

«Предлагаю 18-го провести всеукраинский мирный марш с требованием отставки Порошенко, Авакова, Луценко и незамедлительного проведения выборов, у нас будет две недели хорошо подготовиться и не дать осечку.


Чтобы спокойная, но мощная народная сила подвинула олигархат и барыжную клику от власти, покончила с воровством и дала наконец-то Украине возможность развиваться», — написал Саакашвили в Facebook после субботних столкновений и задержаний палаточного городка у Рады.

Лагерь сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который был ранее лишен украинского гражданства и выдворен в Польшу, был разбит у здания Рады еще в прошлом году. Саакашвили устраивал в Киеве акции, собирая на них своих сторонников, во время этих акций неоднократно происходили столкновения с полицией.



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Добавлено: 03 мар 2018 в 18:15, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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