СБУ заявила, что пресекла попытку контрабанды российских книг на Украину

Служба безопасности Украины рассказала о проведенной совместно с таможенниками операции по предотвращению контрабанды запрещенных российских книг на территорию страны.

Об этом СБУ сообщает в пятницу вечером на своей странице в социальной сети Facebook. Отмечается, что попытка контрабанды книг на сумму порядка одного миллиона гривен (примерно 35 тысяч долларов) была предпринята в Сумской области Украины.

«Оперативники спецслужбы задокументировали два эпизода нелегального ввоза», - говорится в сообщении ведомства.

При этом не уточняется, какие именно российские книги пытались провести на Украину. Напомним: с 2017 года в черный список запрещенных на территории Украины печатных изданий было внесено более 200 книг российских авторов.