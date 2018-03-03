СБУ заявила о блокировке ввоза из России книг на миллион гривен

В СБУ заявили, что блокировали в Сумской области нелегальный ввоз в Украину книжной продукции с территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Утверждается, что книги не были лицензированы Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины. По данным СБУ, доставку продукции заказали и оплатили украинские заказчики. Ее отгрузка осуществлялась в Москве.

«Далее коммерсанты нелегально переправляли книги на территорию Украины вне пунктов таможенного контроля. С этой целью дельцы скрывали груз, в частности с образцами антиукраинского характера, в пассажирских поездах РЖД. Впоследствии книги должны были попасть в Киев для дальнейшей реализации», – сказано в сообщении.

В СБУ утверждают, что задокументировали два эпизода нелегального ввоза с территории РФ печатной продукции на сумму около миллиона гривен.

Ранее в СБУ заявили, что житель Чернигова администрировал антиукраинские группы в российских соцсетях.

Фото: пресс-центр СБУ