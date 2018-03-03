Северная Корея готова к переговорам с США, но без предварительных условий

КНДР будет участвовать в диалоге с США, только если Вашингтон не станет требовать выполнения предварительных условий.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление представителя МИД КНДР.

«На протяжении десятков лет переговоров КНДР и США не было случая, когда мы общались с США по поводу каких-либо предварительных условий, так и будет в будущем», — заявил представитель северокорейского МИД.

Он отметил, что КНДР «готова мирно и дипломатическим путем разрешать вопросы с помощью диалога и переговоров», но не станет «умолять о диалоге или избегать военного варианта, о котором заявляют США». Представитель добавил, что КНДР намерена обсуждать беспокоящие две стороны вопросы «на равноправной основе».

Также в заявлении представитель МИД называет смехотворным желание Вашингтона участвовать в переговорах с Пхеньяном для того, чтобы КНДР свернула свою ядерную программу.

«Установится ли на Корейском полуострове мир, желаемый нашим народом и остальным миром, или в порочном круге конфронтации разовьется ситуация, не желаемая никем — это полностью зависит от отношения США», — отмечается в заявлении.

КНДР в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна.

На прошлой неделе президентская администрация Южной Кореи распространила сообщение, в котором говорилось о готовности северного соседа начать диалог с США. На встрече с президентом Южной Кореи северокорейская делегация высказала мнение, что межкорейские отношения должны развиваться одновременно с отношениями между КНДР и США.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что готов к переговорам с КНДР «только на подходящих условиях», а официальный представитель Белого дома Сара Сандерс отметила, что любые переговоры с Пхеньяном должны вести к денуклеаризации, в противном случае санкционное и дипломатическое давление продолжится.