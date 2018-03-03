США берут Россию в кольцо ПРО, — Минобороны

США планируют развернуть в общей сложности 400 ракет глобальной системы ПРО у российских границ, заявил в пятницу в эфире телеканала «Россия 24» замминистра обороны России Александр Фомин.

«Сейчас широким фронтом идет большая работа по окольцеванию России кольцом противоракетной обороны. Уже на территории США созданы районы противоракетной обороны в Калифорнии и на Аляске. Далее созданы (районы ПРО. — прим.ред.) в Румынии и странах Балтии, вот-вот уже будет создан район ПРО в Польше. Подключатся к этому кольцу и будут вовлечены районы противоракетной обороны в Корее и Японии. И это в общей сложности будет развернуто около 400 антиракет, что значительно снижает потенциал ядерного сдерживания России», — сказал он.