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Стратегический комплекс «Авангард» запустили в серийное производство


Добавлено: 03 мар 2018 в 17:42, Категория: Россия
Стратегический комплекс «Авангард» запустили в серийное производство

Стратегический комплекс "Авангард", оснащенный гиперзвуковой планирующей и маневрирующей боевой частью, запущен в серийное производство. Это заявил военно-дипломатический источник в субботу.

«Нашим западным партнерам пора осознать новую реальность. Российские «Кинжалы» уже находятся в войсках. А «Авангард» - запущен в серийное производство», — сказал он.

Источник объяснил, что ракеты США, которые в рамках глобальной ПРО американцы хотят развернуть, теперь не представляют никакого военного значения. Прикрывать ими позиционные районы и разного рода военные группировки стало бессмысленно, заявил он.

После представления нового вооружения России источник посоветовал западным партнерам садиться за стол переговоров и договариваться о всеобщей безопасности. Он заметил, что инновационное оружие высокой точности уже на боевом дежурстве.

«Надо просто все это осознать и садиться за стол переговоров. Договариваться о всеобъемлющей безопасности, а не бряцать оружием. И не нарушать паритет, как это пытались в течение многих лет сделать США и НАТО», — прокомментировал военно-дипломатический источник.

Источник сравнил американские противоракеты с рогаткой, направленной против самолета, а всю американскую пропаганду о создании для себя и своих союзников по НАТО противоракетного зонтика - дыркой от бублика.

«Сама система ПРО - дырявый зонтик», — сказал он.

До этого военно-дипломатический источник подтвердил информацию о том, что США уже развернули более 400 ракет ПРО в сторону России.

В четверг, во время оглашения послания Федеральному Собранию, президент РФ Владимир Путин рассказал о новых видах стратегического вооружения, которые уже поступили в распоряжение РФ. Теперь в состав стратегических ядерных сил входят 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты для подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Борей».

По словам президента, особые стратегические вооружения, которые Россия также начала разрабатывать, не будут использовать баллистическую траекторию полета. Благодаря отказу от баллистической траектории они станут совершенно неуязвимы для систем противоракетной обороны.

Заявление Путина нельзя расценивать как начало гонки вооружений. США вышли из Договора по ПРО и ведут активный процесс создания глобальной системы противоракетной обороны, а это лишь ответная реакция РФ на выход США из Договора.

 



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Добавлено: 03 мар 2018 в 17:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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