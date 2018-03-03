Ученые объяснили, какие люди более склонны к ожирению

Люди, родившиеся в период с начала 1980-х до середины 1990-х годов, наиболее склонны к ожирению по сравнению с предыдущими поколениями.

Такие данные озвучены в исследовании, проведенном британской благотворительной организацией Cancer Research UK. Специалисты отмечают, что около 70% представителей поколения 1980-х и 1990-х годов будут страдать ожирением в возрасте от 35 до 44 лет. В то же время у людей, родившихся с 1945 по 1955 годы, избыточный вес в этом возрасте наблюдался только у пяти человек из десяти.

Один из авторов исследования профессор Линда Баул отметила: «Миллениалы известны тем, что следуют трендам здорового питания, но ничто не превзойдет сбалансированную диету. Лучший способ сохранить здоровый вес — есть больше фруктов, овощей и другой волокнистой пищи, при этом сократить количество употребляемой вредной еды».

В организации добавили, что лишний вес провоцирует 13 видов онкологических заболеваний, в том числе рак груди, кишечника и почек