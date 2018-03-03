В Домодедово предотвратили продажу девушки в сексуальное рабство

В Москве задержаны две женщины, пытавшиеся продать в сексуальное рабство девушку 1999 года рождения.

Как сообщает Следственный комитет, возбуждено дело по статье «Торговля людьми».

Злоумышленницы пытались продать девушку за 1,5 млн «с целью сексуальной эксплуатации последней третьими лицами за пределами Российской Федерации».

Сделка проводилась 1 марта на территории столичного аэропорта Домодедово.

Покупателя «продавщицы» нашли через социальные сети.

«Однако осуществить свой план им не удалось, поскольку подозреваемые были задержаны в рамках оперативно-розыскных мероприятий», — говорится в сообщении.